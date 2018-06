/ / Patriota estrutura mais duas comissões provisórias em Mato Grosso

Secretário-geral do Patriota em Mato Grosso, Antônio Carlos Paz esteve nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda. Além de discussões sobre projetos para o Estado, as visitas serviram para instalação das comissões provisórias do partido nas duas cidades. Secretário-geral do Patriota em Mato Grosso, Antônio Carlos Paz esteve nos municípios de Comodoro e Pontes e Lacerda. Além de discussões sobre projetos para o Estado, as visitas serviram para instalação das comissões provisórias do partido nas duas cidades.





De acordo com Antônio Carlos, é de fundamental importância o trabalho para o crescimento do partido em Mato Grosso. “Temos seis anos de fundação e já conseguimos importantes apoios nos principais municípios de Mato Grosso. Esta construção é fundamental para que possamos apresentar nossas propostas à população”, disse ele, que também é pré-candidato a deputado federal.





Atualmente, o partido está presente em 52 municípios de Mato Grosso e conta com 25 pré-candidatos a deputado estadual e federal para as eleições de outubro deste ano. “Nossa meta é chegar ainda neste ano a 110 municípios, nos preparando para as eleições de 2020”, destaca Antônio Carlos, ex-secretário do Gabinete de Desenvolvimento Regional (GDR).





Para a disputa deste ano, o Patriota já manifestou apoio ao projeto de reeleição do governador Pedro Taques (PSDB), marcando assim o primeiro processo eleitoral em nível estadual do qual o Patriota participará. “Temos um grupo de pessoas unido para trabalhar em prol de Mato Grosso”, afirmou Antônio Carlos, que seguirá uma programação de viagens pelo interior do Estado, com vistas a debater as propostas do partido e estruturar o Patriota em mais municípios.

Por ZP Press