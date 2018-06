/ / Obras de ampliação do Fórum de Guarantã do Norte estão a pleno Vapor

Passada a fase morosa e burocrática do processo licitatório, tiveram início as obras de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte.

A obra é resultado de um convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 2,6 milhões. O prazo para conclusão da mesma é de 365 dias, e pela desenvoltura dos trabalhos o prazo deverá ser cumprido com possibilidade até mesmo de ser antecipado.

O projeto de engenharia segue modelo padrão do Conselho Nacional de Justiça com todas as diretrizes e normas estabelecidas. Atualmente a área construída é de 427,62 M², já a área que está sendo ampliada mede 1.042,21 M², perfazendo uma área total de 1.469,83 M².

O Presidente do TJ, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, disse na ocasião do lançamento que os investimentos são imprescindíveis para que os juízes e servidores otimizem e dinamizem suas atividades diante da demanda de 12.000 processos que tramitam na Comarca. O desembargador assumiu ainda o compromisso de enviar mais um juiz para o município, além de outros servidores que serão remanejados para o preenchimento do quadro técnico do Poder Judiciário.

“Além de proporcionar uma estrutura mais moderna, com segurança e acessibilidade aos que atuam no judiciário, os reflexos também serão sentidos imediatamente no atendimento mais ágil, eficiente e qualificado a população dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo.” Comentou Ruy Ramos.

O Diretor do Fórum, Dr. Diego Hartmann vem acompanhando todos os passos tanto do processo burocrático quanto do andamento da obra.

O Prefeito Érico Stevan agradeceu ao Presidente do Tribunal de Justiça por priorizar este investimento em Guarantã do Norte, agradeceu ao Juiz da Comarca Dr. Diego pelo acompanhamento e empenho no desenvolvimento das ações e ressaltou que o maior beneficiado com isso serão os cidadãos e cidadãs do município e do estado.

“Estamos fazendo o possível para que o Presidente do Tribunal Desembargador Ruy Ramos volte a Guarantã do Norte ainda esse ano para inaugurarmos essa bela e importante obra.” Finalizou o prefeito Érico.

