/ / Morre no hospital em Sinop mulher que se envolveu em acidente de trânsito em Guarantã do Norte

Elisandra Maia, de 37 anos, morreu no Hospital Regional em Sinop, ontem (Domingo 03/06). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo tio da vítima, ela estava hospitalizada desde o último dia 11, quando se envolveu em um acidente de trânsito em Guarantã do Norte/MT.

A irmã de Elisandra informou, que ela estava trafegando pela avenida Dante Martins, na região central, em uma Honda Biz preta com sua filha, de 12 anos, na garupa, quando acabou se envolvendo em uma colisão com uma Yamaha Fazer branca. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) fez o socorro e, posteriormente, a encaminhou para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Sinop, onde acabou falecendo.

Ainda segundo a irmã da vítima, a filha de Elisandra quebrou alguns ossos da costela e sofreu diversas escoriações, mas já recebeu alta e passa bem. Não há informações sobre o estado de saúde do outro motociclista.

Elisandra trabalhava como zeladora em uma escola de Guarantã. Seu corpo ainda não foi liberado para os procedimentos fúnebres.

Por Só Notícias/David Murba