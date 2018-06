/ / Médico esquece gaze na barriga de paciente em MT e família descobre após corte de cirurgia se abrir

De acordo com o filho de Bento, Edson Ferreira, em abril o pai foi internado para uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer de próstata. Na ocasião, foi implantada uma bolsa de colostomia.

Em casa, após o procedimento, o paciente chegou a reclamar de dores. Em atendimento no Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro onde mora, ele ouviu que as dores eram consequência da cirurgia.