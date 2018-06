/ / Matupá sediará a maior corrida de rua noturna do Brasil; Faça a sua inscrição

O maior circuito de corrida de rua noturna do Brasil chega com força total na cidade de Matupá no 11 de Agosto no Complexo dos Lagos. Poderão participar da corrida os atletas dos sexos feminino e masculino, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da corrida.

As inscrições devem ser feitas no site www.morro-mt.com.br.

Categoria geral

1° lugar, uma bolsa integral na Uniflor

2° Lugar 1 mil reais

3° Lugar 500 reais

Categoria Militar

1° Lugar 1200 reais

2° lugar 800 reais

3° Lugar 500 reais

A corrida será disputada nas distâncias de 10KM e 5 KM, com percurso aferido por medidor e conferido , que será amplamente divulgado no site morro-mt.com.br . A corrida terá a duração máxima de 2h00min (duas horas) e o atleta que, em qualquer dos trechos, não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da corrida.

As inscrições serão encerradas dez dias antes do evento podendo o prazo ser prorrogado devido à disponibilidade. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos em determinado evento, as inscrições são encerradas imediatamente.

