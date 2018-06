/ / Mais um motorista perde a vida na serra do cachimbo na BR 163

Segundo narrativa do Boletim de Ocorrência, provavelmente o motorista por algum motivo veio a perder o controle da direção, fato que será apurado pela perícia e com isso se chocou contra o paredão de pedra que há nas laterais da BR. Com o impacto a cabine da carreta veio a se desprender do chassi e o motorista foi arremessado para fora, seu corpo ficou no meio da pista da rodovia.