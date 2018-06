/ / Luverdense vence Joinville e tira Cuiabá do G4 na Série C

O Luverdense acaba de derrotar o Joinville de Santa Catarina por 2 a 0, em jogo válido pela 8ª rodada do grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida foi disputada, esta tarde, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Com o resultado, o Luverdense entrou na zona de classificação e ocupa o 4º lugar, com 13 pontos. O Cuiabá, que no início da rodada era líder da chave, acabou caindo para 5º lugar, com os mesmos 13 pontos e perdendo apenas no critério de desempate. Já o Joinville está em 10º, com 4 pontos e permanece na zona de rebaixamento.

Os dois times foram para o intervalo sem conseguir alterar o marcador. O primeiro do gol do Luverdense saiu aos 21, da etapa final. Lucas Braga recebeu a bola na intermediária, ajeitou para o pé direito e mandou no ângulo do goleiro Emerson.

Em lance semelhante, Rubinho ampliou o marcador, aos 31 do segundo tempo. O atleta recebeu na meia e arriscou o chute, também acertando o ângulo do catarinense.

O próximo compromisso do Luverdense será no domingo (10), contra o Operário. A partida será no Paraná. Já o Joinville encara, um dia depois, o Volta Redonda do Rio de Janeiro. O jogo será na Arena Joinville.

Por Redação Só Notícias (foto: Só Notícias)