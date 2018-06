/ / Luverdense sofre gol nos acréscimos do Operário e perde chance de entrar no G4 da série C

O Luverdesne Esporte Clube perdeu, por 3 a 2, e não consegui entrar no G4, esta tarde, após levar o terceiro gol nos acréscimos do Operário Ferroviário Esporte Clube, na 9ª rodada do Grupo B, no Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Com esse resultado, a equipe paranaense assumiu a liderança da tabela com 17 pontos. Já o time mato-grossense se manteve na 5ª colocação com 13.

Mesmo jogando fora de casa, o time de Lucas do Rio Verde começou embalado na partida. O primeiro gol foi marcado por Cleberson, que bateu no canto do goleiro Simão. Juan Sosa recebeu cruzamento e mandou de cabeça empatando para o Operário. Ainda no primeiro tempo, Paulo Renê aproveitou rebote da bola e balançou as redes ampliando o placar para o time de Mato Grosso. O Operário conseguiu empatar com Gil Paraíba, que bateu no canto de Diego Silva. O último gol foi marcado por Erick Luiz garantindo o três pontos para o time do Paraná.

O jogo - Aos 4, Rubinho trabalhou bem a bola e tocou para Cleberson, que bateu no canto do goleiro Simão. Aos 12, o Operário empatou. Juan Sosa recebeu cruzamento e mandou de cabeça para o fundo do gol de Diogo Silva. Luverdense 1 x 1 Operário.

Aos 12, Cleiton levantou de primeira para Alisson, na área do Luverdense. Quase marcou para o Operário. Aos 14, o time paranaense pegou gosto pelo jogo e começou a trabalhar mais com bolas aéreas dificultando a vida do goleiro Diogo Silva. Aos 22, Rubinho observou o goleiro fora da pequena área e laçou, mas a bola passou longe.

Aos 28, Cleberson recebeu bom passe de Rubinho, mas não aproveitou a falha da defesa do Operário. Aos 29, Simão fez uma grande defesa e salvou o Operário, após Rubinho soltar uma bomba direto no gol. Aos 34, Lucas Braga girou sobre a marcação, tentou chutar e acabou neutralizado. Aos 45, em um contra-ataque rápido, Paulo Renê aproveitou rebote da bola e balançou as redes para o time de Mato Grosso. Fim do primeiro tempo. Operário 1 x 2 Luverdense.

No segundo tempo, apenas o Operário fez alterações. No lugar de Vinícios e Leo, entram Quirino e Henrique. Aos 2, Quirino mando de cabeça e Digo Silva salvou o Luverdense. Aos 3, Paulo Renê recebeu livre e chutou direto, mas não finalizou muito bem e a bola saiu para fora. Aos 7, Diogo Silva voltou a salvar o Luverdense em um ataque rápido do Operário.

Aos 10, Cleberson perdeu a oportunidade de ampliar o resultado em um corte rápido na pequena área, mas pecou na finalização. Aos 18, árbitro expulsou Cleberson após uma confusão com Chicão. Luverdense ficou com um jogador a menos em campo. Aos 28, Operário empatou o jogo com Gil Paraíba, que bateu no canto de Diego Silva. Operário 2 x 2 Luverdense.

Aos 32, Rubinho antecipou bem, mas Índio neutralizou a jogada. Aos 35, Luverdense sentiu a pressão jogando com um a menos. Ataque do Operário manteve bom ritmo de jogo. Aos 48, o time do Paraná conseguiu virar o jogo. Erick Luiz marcou e garantiu o três pontos. Fim de jogo. Operário 3 x 2 Luverdense.

O próximo confronto do Luverdense será contra o Cuiabá. O clássico mato-grossense ocorrerá no sábado (16), no estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 17h. Já o Operário viaja para enfrentar o Volta Redonda, no mesmo dia e horário, no estádio Raulino de Oliveira.

Conforme Só Notícias já informou, ontem, Cuiabá Esporte Clube perdeu para o Bragantino por 1 a 0, na Arena Pantanal. Com isso, Dourado se manteve com 13, mas caiu para 6ª posição. Já o time paulista entrou na zona de classificação ficando com 15 pontos, na vice-liderança da competição.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias)