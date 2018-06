/ / Lideranças comunitárias participam de encontro do Programa Afluentes em Matupá

Neste mês de junho, a Águas de Matupá, concessionária responsável pelo abastecimento no município, realizou o terceiro encontro do Programa Afluentes com os presidentes de bairro em Matupá. A iniciativa da concessionária, visa aproximar as lideranças comunitárias, promovendo diálogo com os representantes e sanando as dúvidas e questionamentos, além é claro, de apresentar as ações e trabalhos que são desenvolvidos diariamente e ao longo do ano.

A reunião aconteceu na Central de Atendimento da Águas de Matupá, e contou com representantes comunitários dos bairros Jardim das Flores, Centro e Regional. Durante o encontro, foram apresentados os serviços de abastecimento de água e os novos canais de atendimento que a concessionária implantou para facilitar ainda mais a vida dos usuários.

O encontro, foi conduzido pelo coordenador da Águas de Matupá, Diogo Gasparin, que ressaltou a importância em estabelecer esse canal de comunicação direto com a comunidade junto aos líderes comunitários. “Nosso principal objetivo é fortalecer o relacionamento com a população e melhorar cada vez mais os nossos serviços. Os representantes, passaram durante o encontro, sugestões e reivindicações de melhorias para cada bairro”, destacou.

Para Noeli dos Santos, moradora do bairro Jardim das Flores, os encontros realizados aproximam cada vez mais os moradores dos trabalhos que a Águas de Matupá faz para melhorar o município. “É muito importante por parte da empresa dar voz e abrir as portas para que possamos conhecer tudo é desenvolvido. Agora, vamos levar aos demais moradores tudo que foi apresentado”, concluiu

Para mais informações sobre o Programa Afluentes e ações desenvolvidas pela Águas de Matupá, acesse www.aguasdematupa.com.br

Da Assessoria