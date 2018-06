/ / Líder de assistências na Série A, Hyoran ressalta retorno aos trabalhos no Palmeiras e projeta sequência da temporada

Após um período de folga em virtude do início da Copa do Mundo, o elenco do Palmeiras se reapresentou ontem (segunda-feira) visando a sequência da temporada. Na próxima quinta-feira, o time embarca para uma série de amistosos no Panamá e na Costa Rica ficando na América Central até o dia 08 de julho.





Bastante motivado com o retorno aos treinos, o meia Hyoran projetou a sequência do time até a volta aos jogos do Campeonato Brasileiro, no dia 19 de julho contra o Santos. “Essa intertemporada será fundamental para fortalecermos ainda mais nossa equipe visando o segundo semestre de 2018. Teremos competições importantes pela frente e com o elenco que temos buscaremos brigar pelo título em todas elas”, declarou o camisa 28.





Hyoran fechou o período pré-Copa do Mundo com bastante moral. Além de ser titular do técnico Roger Machado, ele lidera, ao lado de Ricardo Oliveira, o número de assistências no Brasileirão com cinco passes precisos para gols. “Passei a ter mais chances nos últimos meses e estou procurando aproveitar as oportunidades.





Venho conquistando o meu espaço após batalhar muito para isso. Estou evoluindo em vários aspectos a cada partida e quero manter esse crescimento para ajudar o Palmeiras não apenas na Série A, mas em outras competições como a Libertadores, em que marquei gol diante do Alianza Lima e atuei na vitória diante do Boca em La Bambonera, e também na Copa do Brasil”, finalizou.





Líder assistências na Série A 2018:

1º lugar – Ricardo Oliveira (Atlético Mineiro) e Hyoran (Palmeiras) – 5 assistências

2º lugar – Gustavo Blanco (Atlético Mineiro) e Everton (São Paulo) – 4 assistências



Foto: Cesar Graeco/Palmeiras

Assessor de Imprensa