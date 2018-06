/ / Juventus/Black White sagrou-se campeão municipal de Futebol 7 de Guarantã do Norte

Juventus/Black White, equipe campeão do futebol 7 edição 2018

Após dois meses de disputas entre 17 equipes de futebol 7, foi conhecido o campeão municipal de Guarantã do Norte/MT de futebol 7, que teve a sua disputa no último dia 16/06 (Sábado), no Estádio Municipal. O Campeonato de Futebol 7 foi mais um evento do calendário municipal de esporte, realizado pela Prefeitura de Guarantã do Norte e a organização da secretária Municipal de Educação e departamento de Desporto.





A final na categoria livre foi entre as equipes da Juventus/Black White e Aço Norte, uma final digna de um grande campeonato. O técnico da Juventus/Black White, Assuero, por 3 anos consecutivos, as equipes em que ele estava a frente, sempre tinha ficado como vice-campeão, este ano ele, quebrou essa hegemonia e sagrou-se campeão.





A equipe campeão sempre esteve atrás do placar, mas no segundo tempo o técnico Assuero, mexeu na equipe e chegou ao empate e faltando apenas um minuto o jogador Edilho, marcou o gol e com isso a sua equipe venceu por 03 X 02 e sagrou-se campeão municipal, da edição 2018.





Na categoria máster, para atletas acima de 45 anos, a equipe do Aço Norte, após empatar sem gol, com a equipe dos amigos, sagrou se campeão da categoria após venceu nos pênaltis.





O Departamento Municipal de desportos, que tem a frente os Coordenadores Célio Ribeiro e Wilson José “O Tobe”, neste campeonato distribuíram uma premiação acima de R$ 3.500,00 para as equipes vencedoras, além de medalhas padronizadas e troféus para os finalistas, nas duas categorias.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Claudionor e Célio Ribeiro)

Equipe da Aço Norte, campeão da categoria master, edição 2018