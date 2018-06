/ / Juruena receberá terceira etapa do Jogos Escolares

A competição terá o total de 14 etapas, sendo 11 regionais e três estaduais; Mais de dois mil atletas participam da regional Juruena

O Jogos Escolares da Juventude (JEJ) terá a terceira etapa regional sediada por Juruena (Noroeste de MT – 885km de Cuiabá), nos dias 03 a 08 de julho, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, nos naipes masculino e feminino, nas categorias A e B, em dois ginásios e duas escolas. Com previsão de atendimento de delegações de nove cidades do estado de Mato Grosso.

A Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT) fará o evento nos ginásios municipais Jean Francisco Broleze e Lucas Alves Pereira e nas escolas Aline Marie Teixeira e Dom Aquino Correia. A categoria A atenderá estudantes de 15 a 17 anos e a categoria B de 12 a 14 anos. E a abertura ocorrerá no dia 03/07 (terça), às 19h, na Rua das Cerejeiras, n° 190, no bairro Centro, em Juruena.

“O esporte é um fenômeno social e político capaz de gerar transformações em uma sociedade. Por isso se faz esporte, por querermos um futuro melhor para a nação por meio da formação dos jovens. Outro fator relevante, são os benefícios econômicos oriundos dos eventos esportivos. O Jogos Escolares atua de forma muito positiva na economia dos municípios sede”, diz o secretário, Franz Corrêa.

Os municípios da região são: Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Colniza, Castanheira, Cotriguaçu, Juruena, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Juara e Juína. E o evento é realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) e Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT), em parceria com prefeituras.

Etapas Regionais

Querência (Leste) – Realizada!

Cáceres (Oeste) – Realizada!

Juruena (Noroeste) – 03 a 08/07

Sinop (Norte) – 14 a 19/07

Paranaíta (Norte – Categoria B) – 17 a 22/07

Nobres (Médio Norte) – 20 a 25/07

Jauru (Sudoeste) – 24 a 29/07

Jaciara (Sul/Sudeste – Categoria B) – 28/07 a 02/08

Pedra Preta (Sul/Sudeste – Categoria A) – 03 a 08/08

Matupá (Norte – Categoria A) – 03 a 08/08

São Félix do Araguaia (Nordeste) – 03 a 08/08

Etapas Estaduais

Água Boa (Modalidades Coletivas – Categoria B) – 13 a 19/08

Barra do Garças (Modalidades Coletivas – Categoria A) – 20 a 26/08

A definir (Modalidades Individuais – Categorias A e B) – 29/08 a 02/09

