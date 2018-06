/ / Jornalista defende renovação na representação política da região

É importante que pessoas que tragam novas ideias para o cenário político regional

Durante a visita em Alta Floresta da ex-senadora Serys Slhessarenko, ela anunciou a pré-candidatura a deputado Estadual do jornalista José Vieira do Nascimento pelo PRB- Partido republicano Brasileiro- representando a região norte do Estado.





A senadora afirmou que José Vieira tem o perfil adequado para disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa, por ser um profissional íntegro, que conhece os problemas e as dificuldades da região norte, e que tem condições de contribuir para viabilizar as soluções para as demandas enfrentadas pela população.





“Gostei muito de conhecê-lo pessoalmente. Ele conhece a região, tem um bom nome, está com muita disposição para fazer política e vem com novas ideias neste momento em que a população exige mudanças e renovação. Disse para ele ir à luta e buscar sua vaga, assim como os demais candidatos do PRB. Nas convenções, quem estiver em melhores condições para disputar será candidato”, afirma Serys. “Mas o nome do Zé é de grande potencial”, acrescenta.





Jornalista com 25 anos de profissão, sendo mais de 21 anos no norte de Mato Grosso, José Vieira diz que conhece os problemas de cada município da região e assegura que quer e pode contribuir para que os avanços aconteçam.





“Temos obras importantes para o crescimento da nossa região e não temos representantes no parlamento estadual lutando para que elas aconteçam. Neste contexto eu cito como exemplo o asfalto da MT 419, ligando Alta Floresta e os municípios da região à BR-163, passando por Novo Mundo, assim como a construção da ponte no rio Teles Pires. Esta obra é de grande importância para nossa logística, para o escoamento da produção agrícola, e para nossa integração regional”, observa.





Ele diz que se dispôs a ser pré-candidato a deputado estadual para a região ter alternativa de renovação política nas eleições deste ano. “A nossa política está envelhecida, não só em Alta Floresta como em toda a região. Os nomes são sempre os mesmos e acredito que é momento de renovar, de oxigenar o processo político com pessoas que não tem mandatos, que tragam ideias novas para que as mudanças possam acontecer”, assegura José Vieira.