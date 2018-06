/ / Jogos Escolares da Juventude serão disputados também em 3 cidades do Nortão

O calendário dos Jogos Escolares da Juventude, que serão disputados por mais de 10 mil atletas, terá 14 etapas. Serão sedes das regionais as cidades de Querência, Cáceres, Juruena, Sinop, Paranaíta, Nobres, Jauru, Jaciara, Pedra Preta, Matupá, São Félix do Araguaia, Água Boa e Barra do Garças. A primeira etapa será a região Leste já na próxima semana (19 a 24) em Querência (a 945 km da Capital).