/ / Invicto e com defesa ”zerada”, lateral Angelo comemora bom início do Coritiba no Campeonato Paranaense sub-17

Seis gols anotados, nenhum sofrido, uma vitória e um empate em dois jogos. Com quatro pontos, o Coritiba é o líder do grupo C no Campeonato Paranaense sub-17. Além disso, a equipe alviverde possui a melhor defesa e o segundo melhor ataque do torneio até aqui.

Quem tem se destacado pela Coritiba no estadual sub-17 é o lateral-esquerdo Angelo. Além de contribuiu no setor defensivo, que segue sem ser vazado, o jogador soma um passe para gol. Titular nas duas primeiras rodadas, o atleta celebra o bom início do Coxa no Campeonato Paranaense. ”Estamos tendo um início de campeonato muito bom.





Somamos pontos nos dois jogos e não fomos vazados. O meu momento também é bastante positivo. Consegui manter um bom desempenho nas duas partidas, não sofremos gols e ainda pude ajudar com uma assistência. É apenas o início mas acredito que estejamos no caminho certo”, disse o defensor, de 17 anos, que acumula convocações para a seleção brasileira sub-15.





Com Angelo em seu elenco, o Coritiba ficou com o vice-campeonato do Paranaense sub-17 na última temporada. Confiante, o lateral acredita que a história poderá ser diferente em 2018. ”Este ano a nossa expectativa é pelo título. Ano passado acabamos deixando escapar na final e este ano podemos utilizar isso como exemplo pra não se repetir. Temos uma equipe muito competitiva e acredito que se mantivermos o bom desempenho e o equilíbrio temos grandes chances de nos sagrarmos campeões”, concluiu.





Após empatar com o Paraná em 0 a 0 no último final de semana, a equipe sub-17 do Coritiba volta a campo no próximo sábado (9). Às 10h30, o Coxa recebe o GRECAL, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense da categoria.



