/ / Instituto de Saúde Santa Rosa assume gestão do Hospital Municipal de Nova Mutum

O Instituto de Saúde Santa Rosa assume, a partir do dia 2 de junho, a gestão pública do Hospital Municipal de Nova Mutum (a 242 km de Cuiabá). A parceria entre a Organização Social (OS) e a Prefeitura de Nova Mutum foi oficializada, na última terça-feira (29.05), no Gabinete Municipal. A gestão do hospital estava há seis anos sob responsabilidade da Sociedade Beneficente São Camilo.





Conforme explica o diretor-presidente do Instituto de Saúde Santa Rosa, José Ricardo de Mello, o contrato de gestão emergencial terá como prazo de validade seis meses e é resultado de um processo licitatório aberto em maio deste ano – que contou, entre suas etapas, com a qualificação do Instituto pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum.





“Nosso objetivo é dar continuidade ao atendimento médico prestado à população e aprimorar a gestão operacional e assistencial no hospital por meio da transmissão dos nossos conhecimentos. Para tal missão, vamos manter o corpo clínico existente, mas agregar a expertise do Instituto em gestão hospitalar e também o conceito de excelência e qualidade em serviços de saúde já preconizados pelo Grupo Santa Rosa – que é nosso parceiro técnico”, comenta.





José Ricardo complementa que a expectativa é de que no futuro essa parceria possa ser ampliada e render novos desafios. Atualmente, além de promover no município atendimentos de urgência e emergência das 00h às 7h, a unidade de saúde – que conta com 41 leitos e duas salas cirúrgicas – oferece serviços de baixa e média complexidade por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), convênios e particular.





“Queremos tornar Nova Mutum referência em saúde no Estado. Um caminho que será traçado por meio do fortalecimento da gestão e dos serviços oferecidos no hospital. Se ampliarmos o contrato para os próximos anos, nosso desafio será trazer também a nossa expertise em alta complexidade para expandir os atendimentos no local, entre outros”, pondera.





Também estiveram presentes na assinatura do contrato o prefeito de Nova Mutum, Adriano Xavier Pivetta; o vice-prefeito Leandro Félix Pereira; a presidente do Conselho de Administração do Instituto de Saúde Santa Rosa, Mara Nasrala; o diretor administrativo do Instituto, Gledson Iuris Anhaia; o deputado estadual Guilherme Maluf; o gestor de projetos do Hospital Santa Rosa, Alex Cuba; a secretária municipal de saúde de Nova Mutum, Anke Schwabe; o presidente da Câmara de Vereadores, Airton Pessi; o chefe de Gabinete João Batista, além de secretários municipais e vereadores.





INSTITUTO DE SAÚDE SANTA ROSA – Fundado em 2007, o Instituto tem como apoio o pilar de Responsabilidade Social do Grupo Santa Rosa – que, por sua vez, traz em sua bagagem mais de 20 anos de experiência na área hospitalar, acreditações e certificações nacionais e internacionais, e é referência em alta complexidade em Mato Grosso.





“Com fins filantrópicos, o Instituto surgiu como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e se tornou uma Organização Social (OS) em 2015. Nesse período, já promoveu diversas ações pelo Estado e, agora, assume pela primeira vez a administração de uma unidade pública de saúde”, relembra José Ricardo.

