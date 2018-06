/ / Homem é preso em Guarantã do Norte com carro furtado de locadora em Sorriso

Um homem, de 49 anos, foi preso pela Polícia Civil, na avenida José Nelson Coutinho, em Guarantã do Norte/MT, em um Fiat Pálio branco, com registro de furto no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), neste final de semana.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro foi furtado de uma locadora em Sorriso, em setembro do ano passado. As características do veículo, que estava sem placas, foram identificadas por um funcionário da empresa.

O Pálio foi encaminhado ao pátio da delegacia para as providências cabíveis. A polícia não informou se o homem continua preso ou se já foi liberado.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)