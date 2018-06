/ / Guarantã do Norte está recebendo a segunda edição do FOOD TRUCK (Veja as fotos)

OS MELHORES FOOD TRUCK DO BRASILÂ são diferentes de tudo que você possa imaginar e após percorrer 13 estados e mais de 150 cidades, Â ESTÃO VINDO DO SUL para ESTACIONAR novamente em GUARANTÃ DO NORTE?





Então prepare o estomago, porque vem ai­ o evento que é referência no Brasil: FOOD TRUCK NA ESTRADA. Coloridos, temáticos e deliciosos percorreram mais de dois mil quilômetros até aqui e se reunirão para a população saborear uma culinária diversificada, em um ambiente familiar, alegre e descontraído ao som de bandas e artistas locais.





O evento conta com opções variadas, na sua maioria ideias internacionais, entre hambúrgueres artesanais, sanduíches e lanches temáticos, crepe francês, sorvetes gourmets e Bubble Waffles. Os VALORES SÃO ACESSIVEIS com média entre R$15,00 a R$25,00.





Será aproximadamente 10 Food Trucks (que possuem um alto valor agregado entre 250 e 500 mil reais) em uma experiência única e inovadora na gastronomia sobre rodas. Â





além de ser um megaevento gastronómico e cultural, o festival movimenta diversos setores da economia local, gerando empregos e renda, uma vez que estima-se que 80% dos insumos consumidos serão adquiridos no próprio município, toda a estrutura necessária para realização do mesmo também será contrata localmente, assim como a contratação temporária de funcionários para os serviços de preparo, atendimento, limpeza e outros fins. Os truckeiros hospedam-se na rede hoteleira e abastecem os veí­culos antes de viajar novamente.





ESSE EVENTO PROMETE! Tem opção gastronómica e cultural para a família inteira. Â E o melhor: a ENTRADA é GRATUITA. Â NÃO vai ficar de fora, né?!





QUANDO?





Quinta (28/06) das 18h às 23h.





Sexta (29/06) das 18h às 23h.





Sábado (30/06) das 16h às 23h.





Domingo (01/07) das 16h às 23h.