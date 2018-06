/ / Grupo gestor do plano municipal de educação realiza reunião para compor comissão de avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação

Na última sexta-feira (15), ocorreu nas dependências da UAB (Universidade Aberta do Brasil), em Guarantã do Norte/MT, uma reunião do Grupo Gestor do Plano Municipal de Educação com objetivo de escolher os representantes de cada segmento para compor uma comissão de avaliação e monitoramento do plano municipal de educação, dentro das metas preestabelecidas pelo Plano Municipal (PME), entre os participantes do grupo, para pesquisa e apresentação.

Estavam presentes representantes das escolas municipais de Guarantã do Norte, segmentos de professores, apoios e técnicos, diretores, pais e alunos, representante do poder legislativo, representante do poder executivo, representantes do ministério público estadual, representante do Fundeb, representante do conselho tutelar, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Mato Grosso (SINTEP).

O grupo vai se reunir semanalmente para discutir as metas e estratégias do plano municipal de educação.

Da Assessoria