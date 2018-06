/ / Governo cumpre MP e isenção da cobrança do eixo suspenso inicia à 0h desta quinta

O governador Pedro Taques determina o cumprimento da medida provisória 833/2018, de isenção dos eixos suspensos para caminhões vazios conforme anunciado pelo presidente Michel Temer no último domingo. A medida passará a valer a partir de zero hora desta quinta-feira (31.05).

A decisão suspendendo a cobrança faz parte do acordo firmado pelo Governo Federal para que os caminhoneiros encerrem a greve.

A ordem foi repassada às concessionárias pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos e Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER).



Com a medida implantada, a AGER com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) fará a devida apuração de valores de desequilíbrio das Concessionárias e, a partir da semana que vem, estabelecerá contatos com todas para definir a melhor forma de reequilíbrio.

Betell Fontes | Sinfra-MT Gabinete de Comunicação Governo do Estado de Mato Grosso