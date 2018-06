/ / Governador e prefeito trocam farpas por causa de mudança de nome de rodovia

Christiano Antonucci Governador Pedro Taques planta uma das mudas que vão embelezar local. Prefeito Emanuel Pinheiro acompanha

O governador Pedro Taques (PSDB) e o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) se estranharam na manhã desta terça (5) durante plantio de mudas de árvores às margens da MT-251, que leva o nome do pai de Emanuel, o ex-deputado estadual e federal Emanuel Pinheiro, assassinado em Chapada dos Guimarães.

O climão surgiu depois que Taques, em discurso, afirmou que tinha um pedido para fazer ao prefeito. Além disso, citou o termo "paletó", que lembra o episódio em que Emanuel foi filmado recebendo maços de dinheiro em suposto esquema de propina paga pelo ex-governador Silval Barbosa em troca de apoio político na Assembleia.

“Bom dia a todos, quero cumprimentá-los nesse frio polar de Cuiabá. Um frio em que todos saíram de casa com paletó, como diz o povo de Cuiabá”, disse Taques.

Emanuel sequer deixou o tucano terminar a frase. Já emendou que não aceita tal proposta. Tentando amenizar a situação, Taques retomou a palavra para explicar aos presentes que tem insistido em mudar o nome da rodovia para Avenida Ramis Bucair. “Um grande homem de Mato Grosso”, argumenta.

Diante do impasse, o governador esclareceu a Emanuel que pretende fazer uma “dobradinha”. Vai encaminhar um projeto à Assembleia que prevê a alteração do nome entre o Atacadão e a Fundação Bradesco (Avenida Ramis Bucair). Já a rodovia, seguirá com o nome do pai de Emanuel. Assim, pretende agradar a gregos e troianos.

Não satisfeito com a medida proposta feita Taques, o medebista disparou, longe dos microfones, que deverá ser encontrada uma outra opção, pois não aceita a alteração do nome. Disse também que se o tucano insistir, vai inaugurar um cemitério com o nome de Taques.

“Se acontecer isso, estou pensando em inaugurar o cemitério, que terá o primeiro crematório de Cuiabá, no CPA. Se ele fizer isso aqui na rodovia, vou colocar o nome de Cemitério Governador Pedro Taques. Aqui não muda não”, ameaçou Emanuel.

A situação, constrangedora, aconteceu em ato do projeto Verde Novo – 300 mil árvores, Cuiabá 300 anos, numa alusão ao dia do meio ambiente. Serão doadas 2000 mudas de plantas nativas do cerrado mato-grossense, as margens da rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251 saída para Chapada dos Guimarães).