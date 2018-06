/ / FUTSAL FEMININO DE PEIXOTO ESTÁ NA FINAL DA COPA CENTRO AMÉRICA

As meninas peixotense se deslocaram para Juína para fazer a semifinal contra o time da Associação Juinense, uma viagem de aproximadamente de 12 horas foi uns dos grandes desgastes da equipe de Peixoto, mais na base da garra, união e determinação a equipe representante do nortão se superou dentro de quadra, enfrentou um grande adversário que foi Juína e sua torcida que lotou o ginásio de esportes, o jogo teve emoção do começo ao fim, Peixoto abriu o placar com Dayana e no primeiro tempo Juína empatou, a segunda etapa foi a mais emocionante, as duas equipes perderam muitos gols, Juína virou aos 10, Dayana empatou em seguida para as peixotense, a emoção tomou conta da partida,Peixoto de Azevedo teve chances de matar o jogo com varias atletas e no últimos segundos Juína quase chegou a vitória, no apito final da grande arbitragem do jogo, a emoção tomou conta das meninas do nortão que com empate garantiu a vaga para final contra Cáceres que eliminou Mixto/Feras de Cuiabá.