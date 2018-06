/ / FRIGORÍFICOS DE MATO GROSSO NORMALIZAM ABATES APÓS PROTESTOS DE CAMINHONEIROS

Nove frigoríficos em Mato Grosso voltaram a abater gado, até o último sábado, dois dias depois da paralisação dos caminhoneiros ter acabado também em Mato Grosso. A informação é do governo estadual, através do comitê de crise criado pelo governador Pedro Taques, que continua monitorando ações que ainda exigem atenção e trabalhando para garantir a situação de normalidade no abastecimento.

Mato Grosso tem rebanho com mais 30 milhões de cabeças de gado. Não foi apresentada estimativa de quantos mil animais deixaram de ser abatidos durante os 8 dias de protestos nas rodovias BRs-163, 364, 070 e em algumas rodovias estaduais nas regiões Norte e em Tangará da Serra.

Pecuaristas e confinamentos também enfrentaram dificuldades com falta de ração por conta dos bloqueios de cargas. Mesmo antes do bloqueio terminar, manifestantes decidiram liberar a passagem de ração para animais.