/ / Frente fria chega a Mato Grosso e derruba temperaturas no Nortão

Uma nova frente fria avançou pelo Centro-Sul do país durante o final de semana. Segundo o Instituto Climatempo, o contraste térmico entre o ar frio trazido pela massa polar e o ar quente predominante no Estado favoreceu a formação de muitas nuvens em Mato Grosso. As temperaturas despencaram em várias cidades de Mato Grosso.

Em Cuiabá, a tarde deeste domingo pode ser a mais fria do ano, segundo o instituto. A mínima prevista para hoje é de 14 graus. A máxima é estimada em 24 graus. Segundo a previsão, os termômetros devem se elevar gradativamente durante a semana na capital do Estado. Na sexta-feira, a temperatura deve passar de 30°, com mínima prevista em 20°.

Em Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso, a mínima prevista para hoje é de 17°. A máxima do domingo chega a 31°. Nas três cidades, a previsão para esta segunda-feira, é de que a temperatura mínima se manterá, mas a máxima será 29 graus. Em Alta Floresta, a temperatura mínima ficará, hoje, em 20° e a máxima em 29°. Amanhã, os termômetros devem marcar máxima de 30° e mínima de 19°.

Para este domingo, em Nova Mutum, a previsão é de temperatura mínima de 16° e máxima de 30°. Nesta segunda-feira, por outro lado, a máxima deve chegar a 28° e a mínima se manter em 16°.

Ainda segundo o Climatempo, por volta das 10h (horário de Brasília), a temperatura estava entre 14ºC e 16ºC em cidades do Sul e Sudoeste do Estado, como Sapezal, Primavera do Leste, Comodoro, Tangará da Sera e Salto do Céu. Nesta segunda-feira, há risco de nevoeiro (neblina) nestas regiões, que terão temperaturas em elevação até o fim da semana, e não haverá mais a sensação de frio durante as madrugadas.

Por Redação Só Notícias