/ / Frente fria chega a Guarantã do Norte e temperaturas caem

A temperatura voltou a baixar, hoje, em algumas regiões no Mato Grosso. A previsão é que a mínima seja de 18º até sábado, com máxima de 30º em Sinop. O Instituto Clima Tempo aponta sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura volta a subir no domingo, com máxima de 30º, e mínima de 19º.

Em Sorriso, a mínima também é de 18º, até sábado, sem previsão de chuva. A temperatura pode aumentar no domino e segunda-feira chegar a máxima dos 32º. O dia mais quente será na terça-feira como máxima de 33º e mínima de 20º.

Hoje Quinta-feira (14/06), também amanheceu com temperatura baixa em Lucas do Rio Verde onde a mínima prevista é de 18º e a máxima de 29º. A temperatura também volta a subir no domingo, com máxima de 32º, e mínima de 19º.

Em Cuiabá, as temperaturas também diminuíram. O instituto aponta mínima de 18º podendo chegar a máxima de 23º. A probabilidade de chuva é de 40%.





Amanhã, a temperatura cai mais ainda, podendo chegar a mínima de 16º e no sábado 14º. As baixas temperaturas vão até segunda-feira na capital.

Em Guarantã do Norte, segundo o Instituto Clima Tempo a temperatura poderá chegar a 18º, até o final de semana.

Por Só Noticia/Roteiro Noticias