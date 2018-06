/ / Fifa divulga bola com detalhes em vermelho que será usada nas oitavas da Copa

A estreia da nova pelota acontece no sábado, quando se inicia a fase de mata-mata do Mundial da Rússia.

Por Agência Estado

A Fifa divulgou nesta terça-feira a bola que será usada a partir das oitavas de final da Copa do Mundo. A principal diferença em relação à utilizada na primeira fase é o fato do novo modelo ter a cor vermelha como destaque, utilizando como inspiração as cores da Rússia. A estreia da nova bola acontece no sábado, quando se inicia a fase de mata-mata do Mundial da Rússia.

O modelo tem os mesmos desenhos da Telstar Mechta utilizada na fase de grupos, tendo como diferença a cor vermelha em meio ao preto. A pintura é inspirada no modelo da Copa de 1970 e conta com pequenos quadrados que representam os pixels de uma era mais moderna.

O nome Telstar homenageia a bola utilizada na Copa de 1970, uma abreviação de TELevision STAR (Estrela da Televisão). Foi a primeira feita com 32 painéis, pretos e brancos, para dar contraste nas transmissões da televisão na época.

DADOS TÉCNICOS

A bola utilizada no Mundial de 2018 possui quatro camadas. A primeira textura é impermeável com microrranhuras quadrangulares que ajudam a manter a estabilidade durante os chutes. Na sequência, vem uma borracha feita com etileno de base biológica extraído da cana-de-açúcar, que dá elasticidade.

A terceira camada é um tecido que protege a bola e oferece durabilidade ao material. Fica entre as duas borrachas. A última parte ocupa o lugar da antiga câmara de ar e forma um conjunto único ao ser colada às outras três camadas.

DIFERENCIAL

A principal novidade em relação à bola de 2014 é um chip, que fica no lado oposto do bico para equilibrar o peso. O chip permite ao torcedor acessar conteúdos da bola e à Fifa obter dados específicos da Telstar. Ele fica entre a segunda e terceira camadas.

FOCO

Enquanto os torcedores estão se acostumando com o novo visual da bola da Copa, nos laboratórios da fabricante de material esportivo os técnicos já estão desenvolvendo o modelo que será usado no Catar, em 2022. O mesmo vale para as chuteiras, camisas, luvas de goleiro e até caneleiras. Tudo é projetado anos antes para causar impacto no principal palco do futebol, a Copa.