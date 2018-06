/ / Femoda pauta planejamento de gigante do varejo em Mato Grosso

A 6ª Feira de Calçados, Confecções e Acessórios (Femoda) é aguardada com expectativa por pequenos e grandes lojistas de Mato Grosso. Um exemplo perfeito é a Flamboyan. A gigante do varejo que atua no mercado de Mato Grosso há mais de 45 anos planeja boa parte de seu 2ª semestre pautada pelo evento.

Tiago de Oliveira Martins, diretor de compras da Flamboyan, aponta duas grandes vantagens em participar do evento. A primeira delas é a agilidade nas negociações. O velho adágio popular serve como referência: “tempo é dinheiro”.

“Essa feira é formatada pelos representantes comerciais. Alguns desses representantes comerciais falam em nome de mais de uma indústria. Então para nós, lojistas, facilita muito encontrar num único evento a síntese do que estaremos fazendo para a coleção. É claro, nós fazemos pesquisas, participamos de feiras em outros lugares, mas a Femoda é a mais produtiva para se trabalhar. Nós vamos direcionados e sabemos o que vamos fazer”, explicou.

A última edição da feira, realizada em janeiro deste ano, movimentou significativamente a economia local. Exatos 74 estandes de 61 representantes negociaram R$ 23 milhões em mercadorias. O público do evento foi de 1.200 pessoas. Em 2018 as projeções são de números ainda maiores. A 6ª edição da Femoda já possui 75 estandes confirmados, com estimativa de negociação valorada em R$ 25 milhões.

Ainda conforme Tiago de Oliveira, a segunda grande vantagem é a regionalização do contato com os representantes. Em feiras realizadas em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, a relação acaba sendo feita de forma genérica, sem levar em conta as especificidades de MT.

“Na Femoda estão presentes gerentes, diretores e membros de indústrias nacionais. Os grandes nomes mais próximos de nós. É uma possibilidade para que eles enxerguem o mercado de forma regional, assim todos compreendem como é que funciona nosso mercado. Com isso, conseguimos melhores negociações e ações de marketing e de mídia. Esse olhar mais regionalizado do mercado favorece os clientes locais”, examinou o diretor de compras.

A 6ª edição da Femoda, realizada pela Associação dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Assorep), ocorrerá no Cenário Rural, em Cuiabá, dos dias 22 a 24 de julho, das 9h às 19h. Para participar basta se inscrever pelo site www.femoda.com.br .

