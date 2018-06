/ / Família recebe título definitivo de imóvel após espera de 40 anos

O programa de regularização fundiária do Governo do Estado vai beneficiar 45 mil famílias em 39 municípios mato-grossenses.

Sentado no sofá da sua casa, cercado pelos filhos e netos, Licínio de Figueiredo contava as horas para receber o título definitivo do imóvel onde vive com a família desde 1979. “Eu passei boa parte da minha vida aqui, essa casa é tudo pra mim. Tem muito amor nessas paredes, porque a gente construiu tudo aqui com carinho pra nossa família”, comentou ansioso. O militar aposentado de 65 anos foi um dos primeiros moradores do bairro Cohab Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande.

Depois de quase 40 anos de espera, o momento chegou: a família de Licínio foi uma das 180 beneficiadas na noite da última terça-feira (19.05) pela regularização fundiária urbana realizada pelo Programa Endereço Certo ( veja mais aqui ). “Agora a casa vai ser minha de verdade, no papel, e eu sei que caso eu falte ela vai ficar pros meus filhos, pros meus netos e para as outras gerações que vêm aí”, comemorou.

Momentos antes da cerimônia de entrega do documento, Licínio repassava em sua memória as muitas histórias vividas ali. “Cheguei aqui há 39 anos, faz muito tempo. Eu era militar, trabalhava em Cuiabá e ainda morava na casa da minha mãe. Eu tinha me casado ‘de pouco’ e a gente queria ter um lugar pra gente. Então foi uma alegria que nem sei explicar quando a gente ganhou essa casinha. Viemos pra cá, pra nossa casa, e aqui construímos a nossa família”.

No local, Licínio e a esposa criaram seus três filhos e hoje recebem com alegria os sete netos. “Quando chegamos era uma casinha bem pequenininha, mas só de saber que é sua, é diferente, a gente já ficava feliz. A cozinha, por exemplo, se entrassem três pessoas já ‘tava’ lotada. Hoje nossa casa já esta mais confortável e cabe todo mundo”, brincou sorridente. No local, Licínio e a esposa criaram seus três filhos e hoje recebem com alegria os sete netos. “Quando chegamos era uma casinha bem pequenininha, mas só de saber que é sua, é diferente, a gente já ficava feliz. A cozinha, por exemplo, se entrassem três pessoas já ‘tava’ lotada. Hoje nossa casa já esta mais confortável e cabe todo mundo”, brincou sorridente.

As benfeitorias no imóvel incluem um salão de cabeleireiro mantido pelo filho do meio do casal, Licínio de Figueiredo Júnior, de 34 anos. Por conta disso, todos os dias os seus três filhos ao saírem da escola vão para a casa dos avós, que consideram como seu segundo lar. “Nossa criação foi toda aqui. Esse lugar é nossa referência e hoje tenho oportunidade de presentear meus filhos com esse convívio”, comentou Júnior.

Para ele, que acompanhou durante anos a luta dos pais pela regularização da casa, a conquista do título definitivo representa dignidade e a realização de um sonho para centenas de famílias. “Essa luta é mais antiga do que eu mesmo, vem desde antes de eu nascer, desde as primeiras famílias que chegaram aqui. Essa iniciativa do Governo é muito boa e a gente fica muito grato e feliz de ver isso acontecer e de poder fazer parte dessa história”.

Programa Endereço Certo

Criado em junho de 2017 pelo Governo do Estado, o Programa Endereço Certo visa beneficiar milhares de famílias que esperam há quase três décadas para documentar a casa própria. Executado pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT em parceria com o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) o programa oferece apoio técnico às prefeituras para a regularização de casas remanescentes da Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso (Cohab), extinta em 1996.

A iniciativa pretende promover a regularização fundiária de 39 municípios, beneficiando mais de 45 mil famílias mato-grossenses. “Os números são grandes, os desafios também. Queremos alcançar o total até o fim do ano. Hoje a Desenvolve MT tem a titularidade de escriturar as casas da extinta Cohab, mas além disso existem os terrenos que também foram vendidos pela companhia, que somam cerca de 10 mil. Em parceria com a Intermat, queremos regularizar também esses terremos”, afirmou o presidente da Desenvolve MT, José Adolpho Vieira.

Em um ano o programa já beneficiou mais de 250 famílias de Sorriso, Dom Aquino, Água Boa, Canarana, Chapada dos Guimarães e Nobres. Só em Várzea Grande já foram entregues 511 títulos definitivos de imóveis urbanos nos bairros Dom Orlando Chaves, Asa Branca, Dom Bosco, Santa Izabel e agora no Cohab Nossa Senhora da Guia e Asa Bela. Para junho e julho, estão previstas ainda as entregas de 2.800 títulos nos bairros Tijucal e Grande CPA, em Cuiabá, e nos municípios de Rosário Oeste e Diamantino.

Apesar do desafio, para ele é uma grande satisfação estar à frente do programa. “Com o Endereço Certo aprendi que fazer gestão não é só cuidar de número, é cuidar de gente. Quando a gente ajuda alguém a realizar um sonho, isso nos engrandece. Estamos dando dignidade para essas famílias, e isso não tem preço”, concluiu José Adolpho.