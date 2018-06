/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte comemora recebimento do Prêmio “Empresa Brasileira do Ano 2018”

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte comemora o recebimento do “Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2018”, concedido pela Latin American Quality Institute (LAQI). Além da Faculdade, os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge receberam o prêmio como “Empresários do ano e Líderes Educacionais 2018”. Mais uma conquista que só foi possível graças a toda equipe, professores, acadêmicos e sociedade, que acreditam no compromisso e seriedade desta Instituição de Ensino.





O Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2018 certifica que importantes empresas do país são as melhores em sua categoria, condecorando o trabalho desenvolvido e os compromissos públicos assumidos em prol da Qualidade Total.





A LAQI é o instituto de normas e padrões de qualidade considerado o mais importante da América Latina, selecionada pelo Global Compact e pelo PRME, projetos da Organização das Nações Unidas (ONU), como órgão de fomento à Qualidade Total, sendo participante ativa e estando envolvida diretamente com os projetos da ONU.





Ascom/FCSGN