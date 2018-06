/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte apresenta suas novas instalações

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte busca oferecer uma educação superior de qualidade e o melhor atendimento às necessidades dos acadêmicos e, para isto, realiza investimentos em sua infraestrutura para tornar a Instituição de Ensino um ambiente cada vez mais agradável para se estudar.

Com uma infraestrutura moderna, a Faculdade disponibiliza salas de aula climatizadas, auditório, laboratórios, equipamentos adequados, biblioteca com mais de dez mil livros, instrumentos de ensino-aprendizagem e multimeios permanentes e atualizados.

Com dezenove anos de fundação, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é a pioneira no Ensino Superior no extremo norte de Mato Grosso. São mais de dois mil alunos formados, tendo como compromisso a formação de profissionais de excelência.