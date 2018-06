/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte abre inscrições para o Vestibular 2018/02

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2018/02 da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte. As inscrições poderão ser feitas através do site da Faculdade ou pelo telefone. As provas serão realizadas através de agendamento, na sede da Instituição.





Concorra a 300 bolsas de estudos de até 100%, sendo obtida pela nota de classificação do vestibular. A taxa de inscrição é gratuita.





Além do ensino de qualidade, com professores qualificados, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte tem transporte gratuito, infraestrutura moderna, FIES e FAAI - Financiamento próprio. Não há taxa de matrícula e nem rematrícula.





São dez opções de cursos, todos presenciais:

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras – Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.





Aguarda a publicação de mais 4 novos cursos.





Escolha a Faculdade que acredita e investe em você! Agende já a sua prova!





Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte: Tradição, seriedade e Pioneirismo Universitário.





Tel: (66) 3552 1965/ Whatsapp: (66) 99635 61 31/ Site: www.faculdadeuniflor.edu.br





Ascom/FCSGN