/ / Excesso de peso dificulta a gravidez - Entenda

Compreenda como o excesso de peso age em relação ao processo de ovulação





Junho é o mês da conscientização da infertilidade, um problema que atinge 15% da população mundial. Muitas podem ser as causas que desencadeiam este problema e o excesso de peso é um deles.

A obesidade pode afetar a ovulação da mulher. De acordo com o portal especialista em auxiliar mulheres que estão na tentativa de uma gestação, Trocando Fraldas, os hormônios femininos são armazenados e metabolizados por meio do tecido adiposo, que faz parte da gordura do corpo.

Em caso de excesso de peso, ocorre uma alteração no funcionamento da hipófise, glândula localizada no cérebro, responsável por comandar processos no corpo, assim como a ovulação. O excesso de peso faz com que o corpo feminino passe a produzir maior quantidade de estrógeno, sendo assim, é como se o corpo da mulher estivesse sob efeito de anticoncepcionais, o que limita as chances de uma gravidez.

Mulheres acima do peso que querem engravidar

Muitas mulheres acima do peso que desejam uma gravidez pensam em primeiro engravidar para depois cuidarem da saúde e perder peso, mas deve ser o contrário, primeiro devem cuidar da saúde e eliminar o sobrepeso, para a normalização dos processos do organismo, incluindo a ovulação e possibilidade de uma gravidez.

O ideal é procurar o apoio de um especialista que indique uma dieta específica para a perda do excesso de peso. A prática de exercícios físicos também deve ser orientada para não prejudicar a saúde.

Hoje no mercado já existem suplementos para mulheres que desejam engravidar, como é o caso da FamiFerti, que reúne as principais vitaminas e minerais, responsáveis por regular as funções do organismo da mulher, inclusive, a função da fertilidade.

Cuidados devem ser tomados com as dietas ‘malucas’ ou com medicamentos que prometem a perda de muito peso em pouco tempo. A eliminação de gorduras deve ser feita com cautela e respeitando os limites e necessidades do corpo.