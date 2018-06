/ / Espetáculo infantil faz apresentações gratuitas em Guarantã do Norte

“Aventuras do Mundo Encanado” busca conscientizar a população de cuidados com o meio ambiente.

O espetáculo “Aventuras do Mundo Encanado” realiza nos dias 19 e 20 de junho seis apresentações gratuitas em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Viabilizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, com produção da 3 Apitos Cultura, e patrocínio da Águas de Guarantã, a peça infantil passará por escolas municipais da cidade. Além de Guarantã, o espetáculo roda outras cidades do estado (Sinop e Cláudia). A peça tem como foco democratizar o acesso à cultura e conscientizar a população local sobre o meio ambiente.





Por meio de uma abordagem lúdica, o espetáculo contará uma história que terá como protagonista uma onça-pintada e as características geográficas da região, contextualizando para as problemáticas enfrentadas no dia a dia.





A história se desenrola com o lendário Minhocão do Pari está muito mal por causa da população que destrói o Rio Cuiabá, no Mato Grosso, e só quem pode ajuda-lo é Juma: uma onça-pintada com poderes de conscientizar as pessoas sobre o cuidado com a natureza. Junto com seus amigos, Juma viaja o Mundo Encanado enfrentando os maus hábitos, e ensinando as crianças a fazer sua parte para conservar a água e proteger o meio ambiente.





“A concessionária busca contribuir diretamente para ampliar o acesso à cultura nas comunidades onde atua, incentivando ações de forma lúdica e interativa, que reforçam o trabalho educativo de sensibilização sobre a importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, pontuou a coordenadora de projetos sociais da Águas de Guarantã, Letícia Sant’Ana.”





Além das cidades de Mato Grosso, a peça passa por mais seis estados (Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Piauí e Maranhão). O espetáculo chega ao seu sexto ano de exibição. De 2013 a 2017 o projeto já realizou 678 apresentações, totalizando um público de mais de 126 mil crianças em 20 cidades de 7 estados brasileiros.





“Nosso projeto visa levar a cultura para lugares remotos, assim trabalhando a conscientização de forma leve, descontraída e de fácil entendimento, assim fazendo com que as crianças percebam o papel importante que tem na preservação do meio ambiente, desenvolvendo um senso de responsabilidade desde cedo”, explica Paulo Pontes, produtor da 3 Apitos Cultura.





Serviço:

Apresentação “Aventuras do Mundo Encanado”

Data: 19 de junho

Horário: 07h30 e 15h30

Local: E.M. Estrelinha do Norte - Av. Jacarandá, 651-841 - Centro, Guarantã do Norte - MT

Horário: 09h30 e 13h30

Local: E.M. Santa Marta - R. Dez J, 2-234, Guarantã do Norte – MT

Data: 20 de junho

Horário: 08h e 13h

Local: E.M. Sueli Olmira Pereira - Rua dos Otis - Setor Industrial, Guarantã do Norte - MT.

Por Assessoria/ Ana Paula Rodrigues