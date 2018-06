/ / Envolvido em assalto a banco no Pará é preso em Peixoto de Azevedo

A Polícia Militar de Peixoto de Azevedo prendeu um foragido da justiça do Pará procurado por roubo a uma agência bancária em Novo Progresso (PA).





Ele tem 21 anos e foi abordado quando estava em uma moto Biz prata, juntamente com um rapaz. Ao verem a viatura, um deles jogou uma embalagem com maconha na BR-163. Eles acabaram sendo detidos e foi feita a checagem dos nomes no sistema de segurança.





Os dois presos, segundo a PM de Peixoto de Azevedo, têm passagens por tráfico e roubo na região e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. O homem com mandado de prisão expedido pela justiça paraense deve ser recambiado.

Por Só Notícias/David Murba (foto: Só Notícias/Diego Oliveira/arquivo)