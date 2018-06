/ / Em Guarantã do Norte suspeito que atirou contra viatura mês passado é preso com moto roubada

No ultimo dia 23 de maio, a polícia militar de Guarantã do Norte/MT, em uma ocorrência de roubo onde na situação os policiais obteve êxito em localizar os suspeitos do roubo. No momento da abordagem, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura militar, conseguindo assim fugir do local, porém os mesmos deixaram para trás as armas de fogo, munições e uma motocicleta Honda Titan, produto de furto no Estado de Goiás.

Já nesta quarta-feira, a equipe de investigadores da delegacia regional de Guarantã do Norte recebeu a denúncia anônima, dando informação que o mesmo suspeito estava com outra motocicleta com a placa adulterada.

Os policiais iniciais diligência no objetivo de localizar o suspeito, tendo êxito em visualizar o mesmo entrando com a motocicleta em uma residência no bairro Ouro Verde. Foi feita a abordagem e ao fazer a checagem do veículo, foi constatado que de fato a motocicleta Honda Bros estava com restrição de roubo no estado de Goiás.

No deslocamento da referida residência até a delegacia regional o suspeito desferiu vários golpes de chute na porta do compartimento de transporte de presos com objetivo de fugir da prisão, causando vários danos na viatura.

Por O Território