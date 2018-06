/ / Eleições 2018: Confira as datas mais importantes do calendário eleitoral com a L8 Estúdio

Por Dieny Vieira/Assessoria

Quando falamos em campanha eleitoral precisamos pensar muito em datas. Datas legais nas quais devemos observar o que pode ou não ser feito. Vale lembrar que no dia 7 de outubro, iremos votar para presidente da república, governador, dois senadores, deputado federal, estadual e no caso de Brasília nos deputados distritais. Para sabermos um pouco mais referente as datas oficiais do calendário eleitoral fizemos uma entrevista ping pong com o consultor de marketing político e eleitoral da L8 Estúdio Daniel Ludwig.

A partir de quando são permitidas as pesquisas eleitorais?

Daniel Ludwig: "A partir do dia 1º de janeiro já se podia realizar pesquisas eleitorais. Porém ela precisa ser realizada por um instituto de pesquisa registrado, que faça o registro da mesma pelo qual ela pode ser divulgada. As pesquisas têm toda uma formatação técnica que deve ser seguida", explicou Daniel.

E qual a data limite para os veículos de comunicação realizarem enquetes?

DL: "As enquetes podem ser realizadas pelos veículos de comunicação sem registro até o dia 20 de julho. Após esta data enquetes relacionadas ao processo eleitoral são proibidas".

Qual a data final para que o poder público exonere ou contrate pessoas?

DL: "Dia 7 de julho é a data limite para que as medidas de exonerar ou contratar servidores públicos sejam tomadas. Por que depois desta data pode se caracterizar ações de cunho político. Então para evitar esse tipo de situação é necessário que a data limite seja respeitada".

Quando serão realizadas as convenções partidárias?

DL: "Nas convenções partidárias que de fato o pré-candidato pode colocar seu nome a disposição do partido e ali ter sua candidatura aceita ou não. As convenções devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto".

Quando o eleitor vai saber quem serão os candidatos em que ele poderá votar nas eleições?

DL: "O eleitor vai saber em quem ele poderá votar após os candidatos realizarem o registro da candidatura que vai até o dia 15 de agosto. O candidato que tiver sua candidatura aprovada nas convenções precisa organizar sua documentação, ir até o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e efetuar o seu registro de candidatura, a partir daí os nomes dos candidatos serão divulgados e o eleitor poderá escolher em quem votar".

Quando terá início o período eleitoral deste ano?

DL: "O período eleitoral começa efetivamente no dia 16 de agosto e segue até o dia 6 de outubro. Neste período o candidato terá permissão para realizar ações de cunho eleitoral e se colocar de fato como candidato".

E qual é o período de propaganda eleitoral?

DL: "É de 16 de agosto até 5 de outubro. Lembrando que a aqui começa a propaganda eleitoral e não o horário eleitoral gratuito”.

Então o que começa com essa propaganda eleitoral?

DL: “Aqui o candidato começa a soltar os jingles, a atualizar suas páginas em redes sociais com número e proposta de campanha, pode dar início a adesivação de veículos, passeatas e reuniões. E no dia 5 de outubro se encerram essas propagandas. No dia 6 de outubro se encerram as passeatas e carreatas com a presença do candidato”.

Os debates em Rádio e TV podem ser feitos até que dia?

DL: "Os debates com os candidatos exibidos em Rádio e TV só podem ser realizados até o dia 4 de outubro. Porém se o debate estiver muito interessante e se alongar ele poderá ser exibido até às 07h da manhã do dia 05 de outubro".

Quando começa o horário eleitoral gratuito?

DL: "O horário eleitoral gratuito que o governo disponibiliza para que todos os candidatos exponham as suas plataformas de governo em Rádio e TV, começa no dia 31 de agosto. 37 dias antes das eleições".

Qual a data das eleições 2018?

DL: "As eleições serão realizadas no dia 07 de outubro e com o nosso processo eleitoral no máximo a partir da meia noite já saberemos quem são os candidatos eleitos ou se haverá o segundo turno no caso de presidentes e governadores".

Finalizamos a entrevista questionando, caso haja segundo turno para presidente ou governador qual será a data das eleições?

"Caso ocorra a necessidade de segundo turno as eleições serão realizadas no dia 28 de outubro, mas aí se recomeça todo o processo", concluiu Daniel Ludwig.