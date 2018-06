/ / Dois jovens foram aprendido em Peixoto com 5 mil em notas falsas compradas na internet

Segundo a corporação, seriam três jovens que estavam se comunicando, tentando estrategias para passar as notas no comercio do vale do Peixoto.

Por Olhar Regional/ Tripa, Rhauan Costa

Dois jovens, acabaram apreendido na tarde desta segunda-feira (25), em Peixoto de Azevedo/MT, após serem pegos em flagrante com mais de 5 mil reais em dinheiro falso.

Segundo a corporação, seriam três jovens que estavam se comunicando, tentando estrategias para passar as notas no comercio do vale do Peixoto, os mesmos estariam planejando passar as notas em eventos, principalmente em eventos noturnos, para dificultar a identificação do dinheiro falso.

Segundo os jovens que foram aprendido, eles teriam comprada as notas “Fakes” via internet, por grupos de Whatsapp, e teriam trocado 500,00 reais em notas verdadeiras por 5 mil em notas falsas, as notas foram entregue pelos Correios.

com os mesmo foram aprendidos com 440,00 reais em notas falsa, ou seja a outra parte já esta circulando no mercado do vale do Peixoto.