/ / DNIT/MT libera mais 6 km de pista duplicada para tráfego

Trecho finalizado e entregue faz parte da obra de duplicação da BR-163/364/MT

Nesta quinta-feira (21.06) o DNIT libera para tráfego mais 6 km de pista nova duplicada, dentro da obra de duplicação da BR-163/364/MT, no trecho entre Jaciara e Rondonópolis, entre os 243,4 e o 249,2 da rodovia.





Os usuários que trafegarem pela BR-163/364/MT, entre Cuiabá e Rondonópolis, a partir de amanhã, rodarão por 110 km de pista já duplicada, pela Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT).





Com a entrega de mais esses 6 km de duplicação, o DNIT avança ainda mais para a conclusão dessa obra. Ao todo, mais de 70% da obra está com os serviços concluídos e dentro do cronograma da superintendência, que vem divulgando as ações e investimentos, à medida que o empreendimento avança para sua conclusão.





Outra importante notícia da obra de duplicação da BR-163/364/MT é que ao final do próximo mês, o trecho da Serra da Caixa Furada, munícipio de Nobres, também será entregue e liberado para o tráfego.





A expectativa é que ainda esse ano, mais 23 km de pista duplicada em concreto, entre Cuiabá e Rondonópolis, sejam finalizados e, ainda 20 km de pista nova simples.

Por Priscila Soares

Assessora de Imprensa DNIT-MT