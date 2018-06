/ / DNIT/MT inicia obras em Peixoto de Azevedo

A Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT) iniciou na última semana obras de recuperação asfáltica na rodovia BR-163/MT e nas marginais da passagem urbana da cidade de Peixoto de Azevedo. A Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT) iniciou na última semana obras de recuperação asfáltica na rodovia BR-163/MT e nas marginais da passagem urbana da cidade de Peixoto de Azevedo.





Além dessa obra que já foi iniciada, após definição da geometria das intersecções da cidade em conjunto com a Prefeitura Municipal, o DNIT está desenvolvendo o projeto para a melhoria dos acessos em Peixoto de Azevedo. A previsão de início das obras é para 2019.





Devido ao aumento de tráfego da BR-163/MT e visando adequar as travessias urbanas da rodovia a essa nova realidade e ao crescimento projetado, o DNIT elaborou a concepção das seguintes travessias urbanas: Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo.





As adequações das travessias urbanas contemplam a implantação de viadutos, prolongamento de vias marginais, implantação de passarelas, entre outros dispositivos de segurança. Essas travessias urbanas estão inseridas dentro do Programa BR+ Segurança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).





O programa BR+ Segurança visa dar continuidade às ações de Segurança Viária nas rodovias federais sob jurisdição do DNIT. Dentre os seus objetivos, está o de desenvolver novos padrões para a execução de intervenções viárias, reduzindo a incidência de acidentes durante a fase de obras, desenvolver um método de identificação e monitoramento de segmentos críticos e complementar os programas já consagrados de intervenções viárias, como o BR-Legal, com foco nas melhores práticas de segurança viária.





Por Priscila Soares Assessora de Imprensa DNIT-MT