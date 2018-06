/ / CUSTO DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM MATO GROSSO SOBE 0,82%

O Imea – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – publicou o custo de produção do algodão mato-grossense referente ao mês de maio/2018 para a safra 18/19 e o custo operacional passa a ser de R$ 8.245,62/ha, apresentando um aumento de 0,82 % em relação ao último relatório. Tal variação se deve, principalmente, à valorização do dólar no último mês, que influenciou no aumento dos custos com os defensivos e fertilizantes. Outro fator está aliado à valorização do diesel, que também trouxe impacto nos custos das operações com as máquinas.

Dado a isso, para que o produtor consiga cobrir seu custo variável de R$ 8.054,85/ha, levando em consideração a mesma produtividade média da safra 17/18, de 110,7 @/ha, é necessário que a pluma seja comercializada a um preço médio de R$ 72,76/@ na média do Estado.

Ainda de acordo com o IMEA, “apesar deste valor ainda estar 3,84% abaixo em relação ao que foi visto na safra anterior, é preciso estar atento quanto aos custos de produção e os impactos do dólar, visto que estes vêm subindo gradativamente desde o início de 2018”.

Neste mês de junho, Mato Grosso iniciou a colheita de algodão referente à safra 17/18 e, com isso, o Estado alcançou nest a semana 0,26% da área estimada.