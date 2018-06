/ / Cuiabá vence em Sinop e sai na frente na decisão

O Cuiabá Esporte Clube saiu na frente na decisão do Campeonato Mato-grossense sub-19. Jogando no estádio Gigante do Norte, em Sinop, o time bateu os donos da casa por 2 a 1 e joga por um empate na partida de volta para se sagrar campeão. Com a classificação à final, batendo o Luverdense, o Douradinho já conseguiu vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a mais tradicional competição de base do Brasil.





No primeiro duelo da decisão, os gols do Cuiabá foram marcados por Guilherme e Luan. Guilherme, inclusive, é o artilheiro da competição, com 8 gols marcados pelo sub-19 do Dourado.





O jogo de volta da decisão será disputado no próximo sábado (30), na Arena Pantanal logo depois da partida entre os profissionais do Cuiabá e o Botafogo (SP), válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vantagem obtida em Sinop, o Douradinho pode até empatar que sairá de campo campeão.





A Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada em janeiro do ano que vem e, ao longo de mais de 40 anos, é responsável por revelar os principais carques do futebol brasileiro.

Por ZP Press