/ / Cuiabá EC joga em Lucas do Rio Verde por volta ao G-4

O Cuiabá Esporte Clube embarca nesta sexta-feira (15) para Lucas do Rio Vede. No sábado (16), o Dourado encara, no Passo das Emas, o Luverdense, na partida que abre o returno do Campeonato Brasileiro da Série C. O time vai em busca dos três pontos, que podem colocar o Cuiabá EC de volta ao G-4.

Depois da derrota para o Bragantino, por 1 a 0, em jogo disputado na Arena Pantanal, o Dourado segue com 13 pontos, na sexta colocação, empatado com o adversário da próxima partida, que está em quinto por conta do saldo de gols.

No primeiro encontro entre as duas equipes, jogado na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o Luverdense por 1 a 0, gol do volante Marino, aproveitando rebote depois da cabeçada de Jenison.

O trio de arbitragem para a partida será todo do Rio Grande do Norte. O árbitro escalado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é Pablo Ramon Goncalves Pinheiro. Ele terá como assistentes Vinicius Melo de Lima e Lorival Candido das Flores. Já o quarto árbitro, Marcelo Alves dos Santos, e o analista de campo, Edilson Ramos da Mata, são filiados à Federação Mato-grossense de Futebol (FMF).

Por ZP Press