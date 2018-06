/ / Cristiano Ronaldo marca de novo e Portugal vence Marrocos por 1 a 0

Portugal foi pressionado por Marrocos, mas conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo, nesta quarta-feira (20), no estádio Luzhniki. É a primeira vitória portuguesa na Copa da Rússia. Portugal foi pressionado por Marrocos, mas conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo, nesta quarta-feira (20), no estádio Luzhniki. É a primeira vitória portuguesa na Copa da Rússia.

A seleção marroquina teve 15 finalizações contra nove dos portugueses. Com a derrota, o Marrocos está fora da Copa do Mundo.

Mais um do CR7

Cédric cobrou escanteio curto para João Moutinho, que cruzou certeiro para Cristiano Ronaldo fazer o primeiro gol do jogo.

Foi o quarto gol do atacante na Copa da Rússia. Ele marcou de pé esquerdo, direito, de falta e de cabeça.

Como parar CR7? Aos nove minutos, Guerrero tocou para Cristiano, que chutou cruzado e a bola passou pertinho do gol marroquino.

Marrocos não desistiu

O Marrocos não aceitou a supremacia portuguesa e foi para o ataque também. Já que a derrota significa dar adeus à Copa.

Depois de cobrança de escanteio, Benatia cabeceou para o chão e Rui Patrício defendeu.

Aos 19 minutos, Dirar recebeu na área e cruzou. João Moutinho afastou.

Ziyach tentou de fora da área e Rui Patrício defendeu em dois tempos, aos 23 minutos.

Cristiano Ronaldo teve a chance de ampliar o placar numa cobrança de falta, mas o a bola ficou na barreira.

Quando o melhor do mundo não marca, ele deixa para o companheiro tentar. Aos 39 minutos, CR7 deixou Gonçalo Guedes na cara do gol, para fazer o segundo de Portugal. O goleiro El Kajoui espalmou de um jeito estranho para pequena área e a zaga afastou.

A última chance de gol do primeiro tempo foi do Marrocos. Aos 48 minutos, depois de cobrança de falta, Belhanda desvia de cabeça e Benatia passou perto da bola e quase desviou.

Segundo tempo

Portugal voltou para resolver o jogo. Aos 3 minutos, Guerrero cobrou escanteio e José Fonte cabeceou para fora.

Aos seis minutos aconteceu um lance estranho na partida, Cristiano Ronaldo perdeu gol... João Mário recebeu com liberdade e tocou para trás para Gonçalo Guedes. O Atacante ajeitou e encontrou CR7 sozinho e ele bateu forte para fora.

Mas Marrocos não deixou Portugal dominar a partida e continuou no ataque. Rui Patrício apareceu.

Aos 10 minutos, Belhanda recebeu na área e chutou. O goleiro português pegou.

Dois minutos depois, Zyiach cobrou falta e Belhanda cabeceou para o chão e Rui Patrício dez uma grande defesa.

Aos 23 minutos, Ziyach tentou cobrar falta colocada e a bola passa por cima do gol. Aos 33 minutos, Ziyach, novamente, cobrou falta e Benatia mandou para fora.

Aos 40 minutos, Cristiano Ronaldo teve um ótima oportunidade em uma cobrança de falta na entrada da área, mas a cobrança ficou na barreira.

aos 48 minutos, Benatia tentou mais uma vez e não conseguiu empatar.

Próximos jogos

No dia 25, Portugal enfrenta o Irã, em Saransk, e a Espanha pega Marrocos, em Kaliningrado, no encerramento do Grupo B.

