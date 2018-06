/ / Criança de um ano é atropelada pelo avô e morre em Guarantã do Norte

Uma garota de um ano e 11 meses de idade foi atropelada, esta manhã, em Guarantã do Norte/MT, por uma caminhonete dirigida pelo próprio avô, um homem de 83 anos. Ela foi levada ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário. No entanto, conforme relato feito pela equipe médica, acabou não resistindo e faleceu antes de receber atendimento.

O avô da menina disse que a caminhonete estava estacionada em um terreno baldio. O homem contou que deu marcha ré no veículo para sair e ir ao serviço, quando sua esposa o questionou sobre o paradeiro da criança, uma vez que não havia a encontrado dentro da casa. O motorista, então, olhou próximo à caminhonete e viu a menina caída, já desacordada.

A vítima foi conduzida por um tio para o hospital municipal, mas faleceu antes de chegar no local. A equipe médica ainda tentou reanimá-la, porém, não tiveram êxito. Conforme depoimento de uma médica, o impacto que atingiu a criança foi “muito forte”.

O condutor do veículo foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Toda a versão contada e registrada em boletim de ocorrência passa, agora, a ser apurada.

O corpo da criança foi encaminhado para exame de necropsia. A funerária Pax Memorial divulgou, há pouco, que o velório começará esta tarde, na capela municipal. O sepultamento será neste domingo, em horário a ser definido.

Por Redação Só Notícias