/ / CRCMT, Senar e Receita Federal fazem evento sobre eSocial em Guarantã do Norte

Na próxima segunda-feira, 18/06, Guarantã do Norte recebe evento sobre eSocial, organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRCMT) e Receita Federal.





Composto pela palestra “ Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Previdenciária na Atualidade” e uma oficina prática , ministradas pelo especialista Fernando Oliveira, o evento será de 07 às 12 horas, na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte (Uniflor).





A ação visa difundir informações técnicas para profissionais da contabilidade sobre eSocial, cuja segunda fase tem início no dia 1° de julho de 2018. A partir desta data, todas as empresas brasileiras, independente do porte, da natureza (com exceção das públicas cujo início está previsto para janeiro de 2019) e do número de colaboradores,terão que enviar informaçõespara Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) . São mais de oito milhões de empresas privadas e cerca de 40 milhões de trabalhadores da cidade e do campo.





Já em funcionamento desde o início do ano (2018) para empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões, o eSocial é um projeto do governo federal que integra o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria da Previdência, INSS e Receita Federal numa nova forma de prestação de informações feita pelo empregador que abarca, de maneira unificada, as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.





Por Rita Comini

Assessora de imprensa