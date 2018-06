/ / Copa de Futsal tem rodada semifinal neste fim de semana

Transmissão ao vivo via Facebook da FMFS: Mixto Feras x Cáceres Faipe





A 19ª Copa Centro América de Futsal terá oito partidas neste fim de semana, de 22 a 24 de junho, em Cuiabá, Juína e Sorriso. Serão dois jogos femininos válidos pela semifinal (4ª fase), um na sexta-feira, em Cuiabá, e outro no sábado, em Juína. E seis pelejas masculinos válidas pela segunda rodada da 3ª fase, quatro no sábado e duas no domingo, todas essas seis em Sorriso.





"Temos treinado quatro vezes por semana e há uma entrega grande por parte das atletas. Estão preparadas para este momento tão importante de semifinal. Já fizemos sete jogos, tivemos quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Nosso elenco está fisicamente bem e psicologicamente motivado", conta o técnico da Associação Juinense (feminino), Wilson de Castro Filho.





De acordo com a Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), na categoria feminina, Mixto Feras Futsal confrontará Cáceres Faipe, na sexta-feira (22), às 20h30, no Ginásio da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), em Cuiabá. E a Associação Juinense encarará a Família Peixoto Futsal, no sábado (23), às 20h30, no Ginásio Egnaldo Mendonça, em Juína.





"Juína é um adversário super difícil. Prova disso é que está entre os quatro melhores times do estado. Mas nós crescemos na competição e isso nos ajudará. Fizemos nove partidas, ganhamos seis vezes, tivemos dois empates e uma derrota. Infelizmente, teremos o desfalque da goleira principal, que machucou o joelho", diz o técnico da Família Peixoto, Lenilton Mardine Neto





No masculino, os confrontos serão no Ginásio Domingão, em Sorriso. No sábado (23), o Diamantinense encara o Sinop, às 08h, o Cáceres pega o Sorriso, às 09h30, depois o Diamantinense enfrenta o Cáceres, às 19h, e o Sinop confronta o Sorriso, às 20h30. E duas partidas no domingo (24), o Sinop pega o Cáceres, às 08h, e o Diamantinense pega o Sorriso, às 09h30.





"A Copa Centro América de Futsal terá oito jogos, entre oito times, neste fim de semana. Serão quatro em disputa por duas vagas na final feminina e outros quatro por duas vagas na 4ª fase masculina. O campeoanto teve início com 50 times, 33 masculinos e 17 femininos, no mês de abril, e caminha à reta final prevista para julho", diz o presidente da FMFS, Pedro Verão.





Como canais de comunicação com o público, a Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) mantém um site ( http://www.fmfs.com.br/ ) e uma página no Facebook. E a Copa Centro América de Futsal é realizada com patrocínio da Unimed Cuiabá.





TABELA FEMININA (semifinais)





Cuiabá

22/06 - 20h30 - Mixto Feras Futsal x Cáceres Faipe





Juína

23/06 - 20h30 - Associação Juinense x Família Peixoto Futsal





TABELA MASCULINA (3ª fase - rodada 2)





Sorriso





23/06 - 08h00 - Diamantinense x Sinop Futsal

23/06 - 09h30 - Cáceres Futsal x Sorriso Futsal

23/06 - 19h00 - Diamantinense x Cáceres Futsal

23/06 - 20h30 - Sinop Futsal x Sorriso Futsal

24/06 - 08h00 - Sinop Futsal x Cáceres Futsal

24/06 - 09h30 - Diamantinense x Sorriso Futsal





Texto e Foto: Junior Martins