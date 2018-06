/ / Consultor de Marketing Político da L8 Estúdio mostra como sair na frente com a gestão da campanha eleitoral

O gerenciamento da campanha eleitoral é a administração, a organização da campanha como um todo. Daniel Ludwig que é consultor de marketing político e eleitoral da L8 Estúdio compara o gerenciamento da campanha como o de uma empresa que precisa ter um bom gestor para ter bons resultados com investimentos mais eficazes. "O gerenciamento da campanha é como a administração de uma empresa pequena, média ou grande dependendo do tamanho da sua campanha. É necessário compreender que uma campanha eleitoral precisa ter uma boa organização. Se o candidato quer chegar a um resultado positivo, quanto melhor a organização mais eficaz se torna o uso do recurso, ou seja, com o melhor gerenciamento se tem mais resultados com cada real investido", expôs Daniel.