/ / Comunicado de Abastecimento, águas de Guarantã

A Águas de Guarantã informa a população que devido a problemas no fornecimento de energia elétrica no sistema de captação, o abastecimento no município está prejudicado nesta terça-feira (05.06). A empresa fornecedora de energia já foi acionada e a concessionária aguarda o retorno deste serviço para regularizar o abastecimento de água gradativamente.



A concessionária lamenta os transtornos e pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período, utilizando as reservas domiciliares das caixas-d’água apenas para atividades essenciais.



Para mais informações a Águas de Guarantã fica à disposição no 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e pelo 4020 1038 para ligações de celulares.















Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu