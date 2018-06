/ / Com sete participações para gol em quatro jogos, lateral Angelo valoriza invencibilidade do Coritiba no Campeonato Paranaense sub-17

Dez pontos somados e nenhuma derrota em quatro jogos. Com estes números, a equipe sub-17 do Coritiba lidera o grupo C do Campeonato Paranaense da categoria. No último final de semana, o Coxa goleou o Iraty, fora de casa, por 8 a 0.





Quem se destacou no expressivo triunfo alviverde foi o lateral-esquerdo Angelo. Ele participou diretamente de cinco dos oito gols da partida, com quatro assistências e uma bola na rede. Feliz pelo desempenho no setor ofensivo, o lateral comemora a boa fase. ”Acho que estou em um momento muito bom, principalmente no apoio ofensivo, que é uma das minhas qualidades. Estou conseguindo colocar muito bem isso dentro de campo, participando de gols. Espero que consiga manter este nível e possa continuar colaborando”, disse o jogador, de 17 anos, que já soma seis passes para gol no estadual sub-17.





Além da liderança do grupo C, o Coritiba possui o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Paranaense sub-17. O Coxa anotou vinte gols e não sofreu nenhum nas quatro primeiras rodadas do torneio. Responsável por contribuir em ambos os setores, Angelo vibra com os números positivos. ”Esse equilíbrio de uma defesa sólida e um ataque eficiente é o segredo do bom início da nossa equipe. Devemos usar este bom desempenho como motivação para tentar evoluir sempre. Não podemos achar que é o suficiente. Para chegarmos ao título, temos que estar concentrados e não deixar nada nos tirar o foco”, concluiu o defensor.





No próximo sábado (23) a equipe sub-17 do Coritiba recebe o Londrina, às 10h30, no CT Bayard Osna. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense da categoria.









Divulgação/Coritiba