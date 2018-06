/ / Com sequência entre os titulares do Avaí, Matheus Barbosa destaca evolução e pede postura agressiva em confronto direto contra o Coritiba

Nesta sexta-feira, às 21h30, o estádio da Ressacada será palco de um grande jogo. Avaí, quarto colocado da Série B, encara o Coritiba, que está uma posição acima. Em resumo, quem vencer o compromisso consolida seu espaço no grupo de acesso para a elite do futebol brasileiro.





Presente nos últimos três compromissos do Avaí, sendo dois deles como titular, o volante Matheus Barbosa pede que os mandantes tenham uma postura agressiva para vencer o duelo direto por uma vaga no G-4. “Sabemos da qualidade do Coritiba e da dificuldade que encontraremos no jogo. Mas, estaremos jogando dentro de casa e temos que impor o nosso jogo.

A vitória nessa partida será fundamental em busca do nosso objetivo, que é o acesso. Além disso, jogar diante da nossa torcida é sempre um fator positivo e temos que usar isso a nosso favor para a Ressacada impulsionar o Avaí nesta Série B”, declarou o camisa 94 avaiano.





Contratado pelo Avaí para a disputa da segundona após se destacar no Atlético Tubarão no último Campeonato Catarinense, Matheus Barbosa vem ganhando espaço no elenco avaiano e recentemente teve o seu futebol elogiado publicamente pelo técnico Geninho.





No empate contra o Sampaio Corrêa, pela nona rodada, Matheus, inclusive, quase marcou um gol acertando a bola na trave adversária. “Sinto que venho evoluindo a cada jogo e espero continuar crescendo de produção para ajudar o Avaí nesta Série B. Estou totalmente adaptado e feliz pelo reconhecimento com que venho tendo da torcida e da comissão técnica. Isso prova que o meu trabalho está no caminho certo”, finalizou o volante de 23 anos.

Foto: André Palma/Avaí

Assessor de Imprensa